AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 227,40 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 227,40 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 227,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210.848 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 7,65 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,53 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 30.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,51 USD je AbbVie-Aktie.

