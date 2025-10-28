AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Mit einem Wert von 228,23 USD bewegte sich die AbbVie-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die AbbVie-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 228,23 USD. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 228,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 224,54 USD. Bei 226,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.664 AbbVie-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,53 USD.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,51 USD je Aktie.

