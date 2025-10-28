DAX24.313 ±0,0%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1657 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.958 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit! Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag um Nulllinie

28.10.25 16:08 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Mit einem Wert von 228,23 USD bewegte sich die AbbVie-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
194,00 EUR -1,60 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die AbbVie-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 228,23 USD. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 228,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 224,54 USD. Bei 226,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.664 AbbVie-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,53 USD.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen