AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 227,17 USD.
Um 20:07 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 227,17 USD ab. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 224,54 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 247.363 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 7,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 27,85 Prozent wieder erreichen.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,53 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,42 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,51 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.net
