AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,4 Prozent auf 218,22 USD.

Das Papier von AbbVie befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,4 Prozent auf 218,22 USD ab. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 216,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,87 USD. Bisher wurden heute 321.730 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 12,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,89 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,53 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

