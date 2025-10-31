AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagabend leichter

So bewegt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,2 Prozent auf 218,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,2 Prozent auf 218,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 216,50 USD. Bei 223,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 710.344 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 25,02 Prozent Luft nach unten.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,53 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

