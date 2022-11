Stellantis-Aktie: Stellantis nach starkem Wachstum bei Jahresprognose auf Kurs

GO

Heute im Fokus

Nach US-Zinsentscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen in Rot -- eBay übertrifft Gewinnprognosen -- Zalando mit höherem Umsatz -- ProSiebenSat.1, Porsche, QUALMCOMM im Fokus

Heidelberg Materials kann Gewinn leicht erhöhen. BVB-Trainer Edin Terzic offenbart Schwächen. Westfalen-Lippe setzt Pilotverfahren zu E-Rezept aus. Gasspeicher in Deutschland zu 99,19 Prozent voll. AXA steigert im 3. Quartal Gewinne. DIC Asset hat Ergebnisprognose gesenkt. Gaspreisbremse, Strompreisbremse & Co: Bund und Länder legen Streit über Entlastungsmaßnahmen. Gemeinschaft von Pharmakonzernen will Treibhausgasausstoß herunterschrauben.