Erholungsrally bei Caterpillar-Aktie endet - BofA wird pessimistisch

Eine Abstufung durch die Experten der Bank of America wurde für die Caterpillar -Papiere zum Stolperstein. Sie sackten an der NYSE um 8,24 Prozent auf 114,73 US-Dollar ab, nachdem sich Experte Ross Gilardi zu Wochenbeginn pessimistisch zum Industriekonzern geäußert hatte. Sie waren damit im Dow Jones 30 Industrial das abgeschlagene Schlusslicht - und für den Leitindex mit ihrer mittelschweren Gewichtung durchaus eine Belastung.

Die absehbare Schwäche im Geschäft mit Energie- und Minenkonzernen sei für den Baumaschinenhersteller ein Problem, für das es so schnell keinen Ausweg gebe, schrieb der Experte in seiner am Montag veröffentlichten Studie. Bei den Unternehmen in diesen beiden besonders wichtigen Branchen zeichne sich ein weiterer starker Rückgang der Investitionsausgaben ab.

Laut Gilardi spricht dafür auch die hohe Dividendenrendite von Konzernen wie ExxonMobil oder BHP Billiton, weil Neuanschaffungen für Ausrüstungen in den Öl- und Rohstoffbranchen vertagt und so für die Verpflichtungen gegenüber den Aktionären geopfert werden könnten. Normalerweise sei Caterpillar in Rezessionszeiten wegen staatlicher Stützungsmaßnahmen eine durchaus attraktive Aktie, für die derzeitige Phase gelte dies aber wohl nicht, so der Experte.

Anleger nahmen die Studie am Montag zum Anlass, im größeren Stil ihre zuletzt erzielten Gewinne mitzunehmen. Im Zuge der internationalen Coronavirus-Ausbreitung waren die Papiere zwar ab dem 21. Februar erst um etwas mehr als ein Drittel abgerutscht, dann aber setze Mitte März eine deutliche Erholung an, die sie vor Ostern bis nahe an die Marke von 130 Dollar führte. Vom Krisentief bei 87,50 Dollar ausgehend hatten sie so im Hoch wieder wieder fast die Hälfte gewonnen./tih/he

