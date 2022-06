adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 184,70 EUR

Die adidas-Aktie notierte um 01.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 183,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 182,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 216.321 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 336,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 45,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 165,80 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,21 EUR an.

adidas veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je adidas-Aktie.

