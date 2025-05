adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag gesucht

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 207,80 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 207,80 EUR nach oben. Die adidas-Aktie legte bis auf 208,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 208,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 11.746 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 21,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,64 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,33 EUR je adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. adidas dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,62 EUR je Aktie.

