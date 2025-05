adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochmittag südwärts

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 221,80 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 221,80 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 219,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,60 EUR. Zuletzt wechselten 89.478 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,94 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,96 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,04 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,63 EUR im Jahr 2025 aus.

