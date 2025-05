adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 220,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 220,10 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 220,10 EUR. Bei 222,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.537 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,63 EUR fest.

