adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Rot

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 222,20 EUR nach.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 222,20 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 221,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.450 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 26,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

