Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Kursverlauf

adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

18.09.25 16:11 Uhr
adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 180,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,45 EUR 1,75 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 180,30 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,00 EUR zu. Mit einem Wert von 179,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237.190 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 245,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11:46adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
