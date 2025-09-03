adidas Aktie
Marktkap. 29,3 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
171,40 €
|Abst. Kursziel*:
51,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
172,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,03%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|12:36
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.