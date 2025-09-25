adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 181,70 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 181,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 181,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,35 EUR. Zuletzt wechselten 7.741 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 45,18 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,53 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,82 EUR aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

