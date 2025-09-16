adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag höher

So bewegt sich adidas

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 185,80 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 185,80 EUR zu. Bei 187,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,90 EUR. Zuletzt wechselten 45.294 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 41,98 Prozent Luft nach oben. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,48 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,82 EUR an.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

