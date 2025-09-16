adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 184,50 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 184,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 182,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 182.573 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 42,98 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 EUR je adidas-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je adidas-Aktie belaufen.

