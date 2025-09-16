DAX23.664 +0,2%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.354 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1733 -0,7%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienentwicklung

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Minusbereich

24.09.25 16:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 184,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
184,70 EUR 0,60 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 184,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 182,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 182.573 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 42,98 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 EUR je adidas-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen