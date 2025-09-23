adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 182,65 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 182,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 182,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,20 EUR. Bisher wurden heute 17.324 adidas-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 30,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,82 EUR aus.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch