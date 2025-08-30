MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit Abgaben - Rüstungsaktien fest

DOW JONES--Europas Börsen sind zur Wochenmitte mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Falkenhaft aufgenommene Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell drücken etwas auf die Stimmung. Weitere Zinssenkungen seien keinesfalls garantiert. Powell betonte, dass die Fed vor Herausforderungen stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig einen gesunden Arbeitsmarkt zu fördern. "Zweiseitige Risiken bedeuten, dass es keinen risikofreien Weg gibt", sagte Powell.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 23.546 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,3 Prozent nach auf 5.458 Punkte. Der Euro geht knapp behauptet bei 1,1792 Dollar um. An den Anleihemärkten ist es ruhig.

Nach den günstigen europäischen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag steht am Mittwoch die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Für September wird für den Sammelindex eine leichte Verbesserung auf 89,2 von 89,0 erwartet. Die deutsche Industrie hatte zuletzt einige Lebenszeichen von sich gegeben, und Investoren hatten sich in der jüngsten ZEW-Umfrage etwas optimistischer gezeigt.

Anscheinende Kehrtwende von Trump im Ukraine-Krieg

Die anscheinende Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hilft den Rüstungsaktien. Trump hat angedeutet, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen kann, nachdem er bislang davon ausging, dass Kiew Teile des Landes abtreten müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Für die Titel von Rheinmetall geht es um 2,0 Prozent nach oben, Leonardo gewinnen 3,0 Prozent oder Thales 2,0 Prozent.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschreibt RBC die Halbjahreszahlen von JD Sports (+1,3%). Der Sportartikel-Hersteller konnte Marktanteile in Nordamerika und Europa gewinnen. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat JD Sports bestätigt. Adidas liegen dagegen 0,9 Prozent hinten und Puma verlieren 0,3 Prozent.

SFC Energy starten mit Aufschlägen von 3,6 Prozent in den Handel. Der Brennstoffzellen-Hersteller hat nach eigenen Angaben Folgeaufträge über 9,3 Millionen kanadische Dollar von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten. Die wiederholten Bestellungen unterstrichen die Marktakzeptanz und die Leistungsfähigkeit der vollständig integrierten Frequenzwandler (Variable Frequency Drive) von SFC im nordamerikanischen Öl- und Gassektor.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.458,08 -0,3% -14,31 +11,2%

Stoxx-50 4.581,47 -0,4% -18,43 +6,7%

DAX 23.546,48 -0,3% -64,85 +18,2%

MDAX 30.236,61 -0,1% -28,82 +17,8%

TecDAX 3.640,17 -0,1% -3,39 +6,2%

SDAX 16.975,09 -0,2% -33,64 +23,6%

CAC 7.847,66 -0,3% -24,36 +6,1%

SMI 11.996,63 -0,9% -105,98 +4,5%

ATX 4.620,48 -0,5% -20,96 +25,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:05 % YTD

EUR/USD 1,1792 -0,2% 1,1815 1,1808 +13,9%

EUR/JPY 174,61 +0,1% 174,38 174,42 +7,0%

EUR/CHF 0,9347 -0,0% 0,9350 0,9349 -0,3%

EUR/GBP 0,8743 +0,1% 0,8738 0,8732 +5,5%

USD/JPY 148,08 +0,3% 147,59 147,72 -6,0%

GBP/USD 1,3486 -0,3% 1,3522 1,3522 +8,0%

USD/CNY 7,1167 +0,2% 7,1046 7,1045 -1,4%

USD/CNH 7,1236 +0,1% 7,1130 7,1130 -3,0%

AUS/USD 0,6622 +0,4% 0,6598 0,6605 +6,6%

Bitcoin/USD 112.636,60 +0,4% 112.177,70 112.752,10 +19,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,05 62,93 +0,2% 0,12 -13,3%

Brent/ICE 67,78 67,63 +0,2% 0,15 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.778,15 3.764,29 +0,4% 13,86 +42,8%

Silber 44,25 43,98 +0,6% 0,28 +52,6%

Platin 1.259,37 1.254,47 +0,4% 4,90 +37,5%

Kupfer 4,63 4,64 -0,3% -0,02 +12,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

September 24, 2025 03:51 ET (07:51 GMT)