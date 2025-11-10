Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 1.776,00 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 1.776,00 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.788,50 EUR zu. Bei 1.770,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.698 Rheinmetall-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 527,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 70,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.153,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,78 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,42 EUR je Rheinmetall-Aktie.

