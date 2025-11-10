Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester

Rheinmetall im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 1.788,50 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 1.788,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.801,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.770,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.204 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 527,20 EUR ab. Mit Abgaben von 70,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,20 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.153,00 EUR.

Am 06.11.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 2,78 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

