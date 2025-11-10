Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 1.781,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.781,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.801,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.770,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.712 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 527,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,20 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.154,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,78 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,42 EUR je Rheinmetall-Aktie.

