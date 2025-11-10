DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Kursverlauf

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt

10.11.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 1.781,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.790,50 EUR 42,00 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.781,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.801,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.770,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.712 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 527,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,20 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.154,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,78 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,42 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Plus: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

Deutsche Bank AG: Rheinmetall-Aktie erhält Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
13:31Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:31Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen