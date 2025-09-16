adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Donnerstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 179,50 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 179,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 178,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376.033 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 11,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.
Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
