Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
VW-Aktie: ID.3-Produktion bleibt in Zwickau VW-Aktie: ID.3-Produktion bleibt in Zwickau
Aumovio-Aktie sackt ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse Aumovio-Aktie sackt ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse
Profil
Kursverlauf

adidas Aktie News: adidas am Vormittag auf grünem Terrain

18.09.25 09:30 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 179,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,70 EUR 2,00 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 179,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 180,15 EUR. Bei 179,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 24.741 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 46,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 245,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
