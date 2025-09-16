adidas Aktie News: adidas am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 179,95 EUR.

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 179,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 180,15 EUR. Bei 179,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 24.741 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 46,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 245,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch

Kaufen von DZ BANK für adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient