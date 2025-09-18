DAX23.629 -0,2%ESt505.460 +0,1%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,92 -0,9%Gold3.658 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Aktie im Fokus

adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag verlustreich

19.09.25 12:06 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 180,25 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,70 EUR -1,10 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 180,25 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 179,85 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,15 EUR. Zuletzt wechselten 65.508 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,82 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,82 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
