adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 22.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 162,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 162,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.027 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 336,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 51,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (160,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 1,54 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 266,07 EUR.

Am 06.05.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,60 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,19 EUR je Aktie belaufen.

