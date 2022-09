adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel adidas 132,54 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 132,58 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 133,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 332.738 adidas-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,25 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 55,84 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 128,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2022). Mit Abgaben von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 208,93 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.596,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte adidas die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 6,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

