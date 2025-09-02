AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von AFC Energy
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,100 EUR.
Um 11:43 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 0,100 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,096 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,101 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.760 AFC Energy-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 115,000 Prozent zulegen. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
