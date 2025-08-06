AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagvormittag im Tiefenrausch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 0,104 EUR.

Die AFC Energy-Aktie wies um 09:18 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 0,104 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,104 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,107 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.940 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,374 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 41,555 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

