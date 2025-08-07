AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,106 EUR nach oben.
Um 09:14 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,106 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,106 EUR zu. Mit einem Wert von 0,106 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,448 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,503 Prozent.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
