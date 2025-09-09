DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.515 -0,4%Nas21.975 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,41 +1,3%Gold3.648 +0,6%
Blick auf AFC Energy-Kurs

AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von AFC Energy

10.09.25 16:11 Uhr
AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 0,103 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:59 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 0,103 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,103 EUR. Bei 0,104 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.420 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,144 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 71,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

