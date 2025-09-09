AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR zu.

Das Papier von AFC Energy konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,104 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,104 EUR.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,212 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,353 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 0,064 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,549 Prozent.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

