AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag stabil
Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,110 EUR.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,110 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,120 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,106 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Bisher wurden via BMN 36.143 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 95,455 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,455 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.
