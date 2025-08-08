AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag stabil

DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,74 +3,0%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
So entwickelt sich AFC Energy

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,110 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,110 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,120 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,106 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Bisher wurden via BMN 36.143 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 95,455 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,455 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

