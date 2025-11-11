DAX24.078 +0,5%Est505.719 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.334 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1593 +0,3%Öl64,93 +1,4%Gold4.106 -0,3%
Blick auf AFC Energy-Kurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Nachmittag an Boden

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 0,104 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:44 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,104 EUR nach oben. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,110 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,101 EUR. Zuletzt wechselten 12.650 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,939 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 42,529 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

