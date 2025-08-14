AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AFC Energy zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,115 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:40 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 0,115 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,117 EUR. Bei 0,115 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.751 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 86,087 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,043 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

