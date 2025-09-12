AFC Energy Aktie News: Anleger greifen bei AFC Energy am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von AFC Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,103 EUR nach oben.

Um 09:15 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,103 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,103 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,103 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 2.000 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 51,395 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 38,035 Prozent wieder erreichen.

AFC Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

