AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,103 EUR zu.
Die Aktie notierte um 15:59 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 0,103 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,109 EUR. Bei 0,101 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 91.123 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,056 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2025 auf bis zu 0,061 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 40,643 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.
Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.
