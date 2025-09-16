DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

17.09.25 16:13 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 0,105 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,101 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,102 EUR. Bisher wurden via Tradegate 121.650 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,214 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,810 Prozent. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 72,414 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

