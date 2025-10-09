DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1558 -0,6%Öl65,18 -1,4%Gold3.962 -1,9%
Blick auf Airbnb-Kurs

09.10.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Airbnb zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Airbnb-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 120,10 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
103,52 EUR 1,12 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Airbnb-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 120,10 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,39 USD zu. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 119,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 120,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 458.526 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,49 Prozent. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

