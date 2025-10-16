DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.289 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.518 -0,7%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Abend Verluste

16.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 122,95 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 122,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 122,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 124,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 741.321 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 18,76 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

