Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 125,61 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 125,61 USD zu. Bei 126,90 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.661 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 30,50 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,23 USD je Aktie belaufen.

