Aktie im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag im Aufwind

17.09.25 16:13 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 123,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
102,40 EUR 0,48 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 124,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,98 USD. Zuletzt wechselten 177.669 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Mit einem Zuwachs von 32,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

