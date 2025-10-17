Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Kursplus

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 125,77 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 125,77 USD zu. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 126,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 123,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 721.100 Stück.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 30,33 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 20,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.



