Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 124,14 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 124,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,14 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 180.202 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,53 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

