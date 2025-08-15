Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 125,65 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 125,65 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 125,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 107.863 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,50 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

