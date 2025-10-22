Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 127,62 USD ab.

Das Papier von Airbnb befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 127,62 USD ab. Bei 127,40 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,70 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 386.882 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

