Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 127,88 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 127,88 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 127,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 78.846 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 28,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mrd. USD im Vergleich zu 2,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse