Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Abend an Fahrt

21.10.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 128,89 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 128,89 USD. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 129,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,87 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 386.840 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Mit einem Zuwachs von 27,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Mit Abgaben von 22,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

