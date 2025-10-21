DAX24.296 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.959 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 128,40 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
108,56 EUR 0,30 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 128,40 USD. Bei 128,78 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 126,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 85.825 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gewinne von 27,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

