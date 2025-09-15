Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagabend freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 124,82 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 124,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 125,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 569.957 Airbnb-Aktien.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 24,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

